Napoli-Cagliari: boato a Piazza del Plebiscito al gol di McTominay

Manca ancora un tempo da giocare, ma a Napoli la festa è già iniziata. Il gol di Scott McTominay al 42’ contro il Cagliari, che ha riportato gli azzurri in testa alla classifica proprio nell’ultima giornata, ha fatto esplodere di gioia l’intera città.

A Piazza del Plebiscito, trasformata per l’occasione in una curva a cielo aperto con un maxischermo, migliaia di tifosi stanno seguendo la sfida decisiva della stagione. Quando il centrocampista scozzese ha firmato l’1-0, la piazza si è trasformata in un boato di bandiere, lacrime e cori, testimoniando quanto questo momento fosse atteso da un popolo intero.

Sui social, circola una clip virale che mostra l’esatto momento del gol: fuochi d’artificio, abbracci e commozione tra giovani e anziani, famiglie e bambini con la maglia azzurra. Un entusiasmo travolgente, alimentato da una fede che ha resistito a mille difficoltà e che ora vede la vetta della Serie A sempre più vicina.

