Napoli-Cagliari, fuori dal Maradona scoppia la rissa: panico tra i tifosi, sedie e tavoli in volo

Mentre la città vive momenti di estasi calcistica dopo il gol di McTominay al 42’, che tiene il Napoli in testa alla classifica nell’ultima giornata di campionato, fuori dallo Stadio Maradona si registra tutt’altra atmosfera.

Come documentato da Sportitalia, che ha diffuso in diretta un video shock, è scoppiata una rissa all’esterno dell’impianto. Nel filmato si vedono sedie e tavolini volare, urla e scene di panico. Alcuni tifosi, presi dal caos, si sono dati alla fuga per mettersi in salvo.

