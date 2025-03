Roma, guai per l’ex rosa Dybala: si teme lungo stop

Tornano i guai per l’ex attaccante rosanero Paulo Dybala. Il calciatore argentino non si unirà al ritiro della Nazionale con l’argentina per via di un infortunio contratto in occasione della sfida contro il Cagliari. Il problema, però, come riportato da Il Corriere della Sera, potrebbe essere decisamente più grave del previsto.

Inizialmente la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra, aveva lasciato presagire ad uno stop di circa un mese ma la situazione non è del tutto chiara. Dybala svolgerà nuove visite per stabilire con maggior precisione i tempi di recupero. Claudio Ranieri spera di ritrovarlo per il derby con la Lazio del 13 aprile, ma il futuro è tutt’ora incerto.