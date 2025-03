Salernitana: testa al Palermo, diversi calciatori da valutare

Palermo e Salernitana riprenderanno quest’oggi la preparazione in vista del match che si disputerà all’Arechi al rientro dalla sosta. Per i granata appuntamento alle ore 15:00 al Centro Sportivo Mary Rosy, con Breda che spera di poter ritrovare in gruppo Caligara e Jaroszynski, frenati verso Bari dai rispettivi problemi fisici.

Come riportato da calciosalernitana.it, ritornerà in gruppo Braaf, mentre si valuteranno le condizioni di Amatucci. Quest’ultimo, era stato costretto ad uscire anticipatamente dal terreno del San Nicola per via di un problema fisico: dovrebbe però tornare a disposizione.