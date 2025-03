Reggiana: preoccupano le condizioni dell’ex rosa Vido

Nell’ultima sfida di campionato, contro la Sampdoria, l’ex attaccante rosanero Luca Vido ha dovuto abbandonare il campo per via di un problema muscolare. Mentre il fastidio non aveva inizialmente spaventato Viali adesso, come riportato da TuttoReggiana, la situazione sembrerebbe essersi aggravata.

Il club adesso spera di avere a disposizione l’attaccante per le ultime giornate di campionato, in vista del rush finale. Diversa invece la situazione di capitan Rozzio, già convocato contro i blucerchiati e che approfitterà della pausa per ritrovare il pieno recupero.