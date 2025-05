Ritiro Palermo: si parte a luglio, destinazione Nord Italia

Mentre il Palermo lavora intensamente per definire il prossimo allenatore — con Filippo Inzaghi sempre più vicino alla panchina rosanero — la società sta parallelamente sistemando i dettagli organizzativi del ritiro estivo, primo tassello concreto della stagione 2025/26.

Ritiro al Nord, Coppa Italia a metà agosto

Come riportato dal Corriere dello Sport in un aggiornamento firmato da Antonio La Rosa, il ritiro si svolgerà nel mese di luglio in una località ancora top secret del Nord Italia, dove la squadra potrà svolgere la preparazione atletica e tattica sotto la guida del nuovo allenatore. Il ritorno a Palermo è previsto nella prima settimana di agosto, giusto in tempo per preparare il primo impegno ufficiale stagionale, fissato per la metà del mese in trasferta, nel primo turno di Coppa Italia.

Un calendario che si delinea in parallelo alla costruzione della nuova rosa e al mercato in entrata, con il club impegnato a mantenere intatta l’ossatura principale e puntellarla con innesti mirati, in attesa della scelta definitiva sul tecnico.