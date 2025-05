Cremonese-Spezia, l’ora della verità: parte la finale playoff per la Serie A

È tutto pronto per il primo atto della finale playoff di Serie B: questa sera allo stadio Zini di Cremona va in scena la sfida tra Cremonese e Spezia, penultimo ostacolo sulla strada verso la promozione in Serie A. Una doppia sfida che promette emozioni, tensione e passione, dentro e fuori dal campo.

Stroppa carica la Cremonese: “Energia, testa e cuore”

Dopo aver superato la Juve Stabia in semifinale, la Cremonese si prepara con fiducia e determinazione alla finale. Il tecnico Giovanni Stroppa, intervistato da Massimo Malfatto per il Corriere dello Sport, invita alla concentrazione:

«Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. I ragazzi sono pronti. Dovremo fare una partita anche fisica: lo Spezia è pericoloso ovunque, servirà massima attenzione in entrambe le fasi».

Il tecnico grigiorosso non nasconde l’importanza delle palle inattive, che potrebbero risultare decisive, e mette in guardia sul rischio ammonizioni tra i diffidati:

«Giocheranno i più pronti. Se qualcuno sarà squalificato per il ritorno, ci penseremo».

Sold out allo Zini: tifosi pronti a spingere la Cremo

Lo stadio sarà una bolgia: 13.542 biglietti venduti, sold out annunciato.

«Con la Juve Stabia si è respirata un’aria diversa – ha detto Stroppa – ma ora serve qualcosa in più. Tutti insieme possiamo fare la differenza».

Spezia: D’Angelo sogna l’impresa

Dall’altra parte, lo Spezia di Luca D’Angelo arriva alla finale con entusiasmo e voglia di stupire. Come riportato da Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, il tecnico bianconero non teme il passato recente della squadra e guarda avanti con fiducia:

«Non sarà come in campionato. La Cremonese ha fatto una stagione importante, ma anche noi abbiamo intrapreso un percorso. Ora è il momento di completarlo».

Con Salvatore Esposito e Lapadula (fresco di convocazione con il Perù) nuovamente arruolabili, lo Spezia potrà contare su qualità ed esperienza. L’obiettivo? Limitare i danni all’andata per poi giocarsi tutto al Picco.

Tifo viscerale e record di presenze

Anche il settore ospiti sarà tutto esaurito, con 2.425 spezzini in Curva Nord e una città mobilitata per accompagnare la squadra in trasferta. La Curva Ferrovia ha già annunciato il saluto a Follo e una nuova scooterata pre-partita per spingere la squadra verso l’impresa.

Numeri da big match

La sfida mette di fronte la miglior difesa del torneo (Spezia, 33 gol subiti) contro il miglior attacco (Cremonese, 62 reti segnate). I grigiorossi in casa hanno ottenuto solo 7 vittorie, mentre lo Spezia ha perso appena tre volte in trasferta, ma ha pareggiato ben 11 volte. Due filosofie a confronto, per una finale equilibrata e dall’esito incertissimo.