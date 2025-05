Corriere dello Sport: “Il Palermo è pronto a chiudere per Inzaghi!”

La pista che porta a Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo si fa sempre più concreta. Se il semaforo verde non è ancora ufficiale, è però già scattato ufficiosamente, grazie agli sviluppi emersi dall’incontro tra il tecnico e la dirigenza del Pisa a Forte dei Marmi. Come riportato dal Corriere dello Sport in un’analisi firmata da Antonio La Rosa, tra Inzaghi e il club toscano regna ormai un evidente disallineamento: dopo la promozione in Serie A, visioni opposte su come affrontare l’obiettivo salvezza stanno tracciando la rotta verso una rottura.

Due visioni inconciliabili

Il Pisa punta da tempo su un modello sostenibile, con giovani da valorizzare e rivendere, ispirato ad Atalanta e Udinese. Inzaghi, memore delle difficoltà affrontate in precedenti esperienze in Serie A, avrebbe invece chiesto garanzie tecniche precise sulla costruzione della squadra. Da qui il gelo, che ha inevitabilmente aperto la porta all’inserimento del Palermo, desideroso di ricominciare da una guida carismatica e determinata.

Pressing rosanero: contratto triennale pronto

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il contatto tra il Palermo e Inzaghi c’è già stato. Non è la prima volta: già un anno fa ci fu un sondaggio, oggi diventato molto più concreto. La società di viale del Fante avrebbe già messo sul tavolo un contratto triennale, o in alternativa un biennale con opzione per la terza stagione. La trattativa è ben avviata, ma non ancora chiusa: restano da sciogliere alcuni nodi legati alla risoluzione del contratto di Dionisi, ancora formalmente legato al club, e all’uscita di Inzaghi dal Pisa, con cui è sotto contratto fino al 2027.

Finale di Champions e staff tecnico

Inzaghi, atteso sabato a Monaco per la finale di Champions League del fratello Simone, sta prendendo tempo anche per valutare la questione legata allo staff tecnico e alla condivisione della filosofia di lavoro con la nuova dirigenza. I rosanero sono pronti a cedere su alcuni punti, ma l’intesa totale è ancora in costruzione.

Rischi e alternative

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo sa che dovrà guardarsi anche dalla concorrenza. Qualche club di Serie A potrebbe inserirsi, ma per il momento il richiamo della piazza rosanero sembra esercitare un fascino particolare su SuperPippo. Sullo sfondo restano nomi come Alberto Gilardino e Paolo Vanoli, piste ancora valide ma attualmente congelate in attesa dell’esito dell’assalto principale.

Il Palermo ha scelto. Vuole Filippo Inzaghi alla guida tecnica per rilanciare le ambizioni del progetto City Group. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i nodi legati ai contratti e alla gestione tecnica si scioglieranno definitivamente. Una cosa è certa: il Palermo è pronto a entrare in scena, e Inzaghi potrebbe davvero essere il nuovo volto della panchina rosanero per la stagione 2025/26.