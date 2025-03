Repubblica: “Sorpresa, Dionisi resta. Il Palermo sfida la tifoseria e sceglie di non cambiare”

PALERMO – Alessio Dionisi resta alla guida del Palermo. Dopo giorni di valutazioni tra i vertici rosanero e il City Football Group, il club ha deciso di non cambiare allenatore, smentendo le voci di un esonero imminente. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, le indiscrezioni circolate lunedì su un possibile ribaltone in panchina si sono rivelate infondate. Nonostante alcuni media abbiano pubblicato per errore la notizia dell’esonero come ufficiale, nessuna comunicazione in tal senso è mai partita dalla società.

Le riflessioni sono andate avanti per ore tra Palermo e Manchester, coinvolgendo Riccardo Bigon per il City Football Group, Giovanni Gardini e Carlo Osti per la dirigenza rosanero. Alla fine, è prevalsa la linea della continuità: a otto giornate dal termine, con la squadra a un solo punto dalla zona play-off, il rischio di un cambio in corsa è stato ritenuto troppo alto rispetto ai possibili benefici.

Nomi e suggestioni: nessun contatto con Iachini e Ballardini

Nei giorni scorsi, la presenza a Palermo di Davide Ballardini e Beppe Iachini per la Palermo Football Conference aveva alimentato le speranze dei tifosi per un cambio in panchina. Tuttavia, entrambi hanno smentito di essere stati contattati dal club. Come evidenziato da Repubblica Palermo, le voci su possibili alternative a Dionisi erano più suggestioni che trattative reali.

Un ambiente ostile: Dionisi e la squadra sotto esame

Ora la sfida più difficile per il tecnico sarà gestire un ambiente sempre più ostile. Dionisi è da tempo nel mirino della tifoseria, con il suo nome che continua a essere fischiato alla lettura delle formazioni. La contestazione non accenna a placarsi, e solo i risultati potrebbero cambiare il clima attorno alla squadra.

La sosta servirà per preparare al meglio la sfida con la Salernitana, ma anche per analizzare le metodologie di lavoro. Contro la Cremonese, ben sei giocatori hanno concluso il match con i crampi, un dato che non è passato inosservato alla società. L’intera area tecnica è sotto osservazione, e il club è pronto a intervenire in qualsiasi momento.

Play-off ancora possibili

Nonostante la crisi, il Palermo è ancora in corsa per i play-off. Lo sa bene Emil Audero, che ha parlato a Goal.com Indonesia della volontà della squadra di rialzarsi: «Dobbiamo qualificarci per i play-off. Penso positivo perché da qui a maggio possono succedere ancora tante cose. Possiamo giocarcela con tutti. È ancora tutto aperto».

Per Dionisi, però, la strada resta in salita. La sfida con la Salernitana sarà già un crocevia fondamentale per il suo futuro e per le ambizioni del Palermo.