Palermo, si torna al lavoro. Di Mariano spera

PALERMO – Dopo qualche giorno di pausa, il Palermo tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio a Torretta, con Alessio Dionisi regolarmente alla guida della squadra. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sessione sarà un’occasione per valutare lo stato psicologico del gruppo e lavorare sulla compattezza della squadra, in vista della trasferta contro la Salernitana, ancora distante ma già cruciale per il finale di stagione.

Assenze e recuperi

Saranno assenti i quattro giocatori impegnati con le rispettive nazionali, mentre lo staff medico monitorerà la situazione degli infortunati. Di Mariano e Nikolaou sembrano vicini al rientro, mentre restano da valutare le condizioni di Sirigu e del lungodegente Gomis.

Dionisi avrà così modo di iniziare a preparare il prossimo impegno con la speranza di ottenere risposte positive, sia sul piano fisico che mentale, per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione.