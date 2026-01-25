Repubblica: “Ranocchia, magia alla Zauli. Bani super. Le pagelle di Modena-Palermo”
Nelle valutazioni firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo emerge una prestazione complessivamente solida del Palermo sul piano difensivo, ma ancora insufficiente in termini di incisività offensiva. Le pagelle di la Repubblica Palermo, curate da Massimo Norrito, premiano soprattutto il reparto arretrato e Ranocchia, mentre davanti manca il guizzo decisivo che avrebbe potuto cambiare il volto della gara.
Joronen 6,5
Nel primo tempo lo salva la traversa sul tiro di Santoro. È bravissimo a deviare in angolo il tiro da fuori di Gerli. Per il resto normale amministrazione, con una serie di uscite alte che non gli creano problemi.
Peda 6,5
Gioca un’ottima partita in marcatura su Pedro Mendes. Il portoghese è cliente difficile, ma Peda se la cava sempre, con le buone o con le cattive.
Dal 31’ st Bereszynski 6: presidia l’area senza sbavature e si fa trovare pronto.
Bani 7
Si conferma leader della retroguardia rosanero che anche a Modena esce imbattuta. Non sbaglia praticamente nulla e la formazione emiliana, per rendersi pericolosa, deve tirare da fuori area.
Ceccaroni 6
Bene nella fase difensiva. Gli manca quella spinta offensiva di cui si è reso protagonista in altre occasioni.
Pierozzi 6
Il duello con Zampano è una delle cose più belle della gara. Deve badare più a contenere l’avversario che a spingere in avanti.
Gomes 5,5
Non si vede per tutto il primo tempo. Fa qualcosa in più nella ripresa, ma senza mai incidere.
Dal 18’ st Gyasi 5,5: parte bene, poi resta coinvolto nel fallo che porta all’annullamento del gol. Successivamente si spegne e non riesce a essere decisivo.
Ranocchia 7
La giocata sull’out destro nell’azione del gol annullato a Palumbo ricorda Zauli. È il migliore dei rosa: va al tiro, costruisce gioco ed è sempre nel vivo dell’azione.
Augello 6
Deve limitare le sortite offensive, ma quando lo fa il Palermo ne trae beneficio. Non sbaglia in fase difensiva.
Segre 5,5
La posizione iniziale non è la sua. Nel primo tempo è avulso dal gioco. Migliora nella ripresa, ma rischia di combinare un pasticcio regalando al Modena una palla per il match ball.
Palumbo 6,5
Esce tra gli applausi della sua ex gente. Va anche in rete, ma l’arbitro e il Var annullano. Cerca sempre di giocare nel vivo dell’azione.
Dal 38’ st Le Douaron sv
Pohjanpalo 5,5
L’assetto tattico iniziale lo lascia isolato tra i difensori del Modena. Fatica a dare uno scossone alla gara. Meglio nella ripresa, quando il Palermo attacca di più e lui ha qualche pallone giocabile in più.
Dal 38’ st Corona sv