Repubblica: “Palermo, si tira fuori il ritiro di Zampariniana memoria. Società…”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo in ritiro, una decisione che ricorda molto l’era Zamparini.

Ecco quanto scritto da Massimo Norrito:

In occasione dell’inaugurazione del centro sportivo (quello sì da serie A), dai dirigenti rosa ci è stato detto che in fondo si aspettavano un campionato così. Forse non proprio così, a meno di non essere masochisti. Tanto è vero che adesso si tira fuori il sempre verde ritiro di zampariniana memoria. Certo, ai play-off potrebbe accadere di tutto.

Ma è altrettanto vero che il Palermo di questi ultimi tempi agli spareggi ci andrebbe da comprimario a meno di una scossa che tutti auspicano, ma che al momento è difficile da vedere. E finiamola col dire che la squadra ha un blocco mentale e che ansie e paure sono iniziate nel secondo tempo di Cremona.

Blocchi mentali, ansie e paure lasciamole per cause più alte. Forse sarebbe bene che chi gioca nel Palermo si alzasse dal lettino dello psicanalista e tornasse in campo a fare il proprio mestiere, onorando quelle bandiere che sventolavano anche a La Spezia e ormai sono tradite da troppo tempo.