Repubblica: “Palermo-Frosinone 2-0. Le pagelle”

La vittoria contro il Frosinone (2-0) consegna al Palermo la matematica qualificazione ai playoff con una giornata d’anticipo, ma la prestazione dei singoli è stata segnata da alti e bassi. A brillare su tutti è Matteo Brunori, autore della doppietta decisiva. In evidenza anche Gomes e Audero, mentre restano in ombra elementi come Pohjanpalo e Diakité. Ecco i voti e i giudizi firmati da Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Le pagelle rosanero

Audero 6,5

Quasi inoperoso, ma fondamentale con una super parata su Pecorino. Si salva anche grazie al palo e al fischio arbitrale sui due gol annullati al Frosinone.

Diakité 5,5

Soffre le sortite del Frosinone e quando si spinge in avanti è impreciso. Tanta buona volontà, poca lucidità.

Dal 32’ st Di Mariano 6 – Entra per dare equilibrio nel finale concitato.

Baniya 5,5

Commette una grave disattenzione su Pecorino nella ripresa, salvata da Audero.

Prestazione al di sotto delle ultime uscite.

Nikolaou 6

Parte in difficoltà su Ghedjemis, ma col passare dei minuti prende le misure.

Pierozzi 6

Si fa vedere in fase offensiva e non si tira indietro in copertura. Qualche imprecisione, ma prestazione sufficiente.

Gomes 7

Avvio incerto, poi torna sui suoi livelli. Firma l’assist per il 2-0 e chiude in crescendo.

Dal 45’ st Vasic sv

Blin 6

Prestazione di sostanza. Parte falloso ma cresce con il passare dei minuti.

Di Francesco 6,5

Vivace nei primi minuti. Serve l’assist a Brunori per il primo gol.

Dal 25’ st Lund 6 – Entra per dare equilibrio nel momento più delicato.

Segre 6

Buon lavoro in entrambe le fasi, dà copertura e supporto.

Dal 32’ st Ranocchia 6 – Ordinato, entra per gestire il centrocampo.

Brunori 8

Serata da leader: doppietta da applausi e una terza rete solo sfiorata con un tentativo da centrocampo.

Dal 45’ st Le Douaron sv

Pohjanpalo 5,5

Si sbatte, ma è poco incisivo. Quarta partita consecutiva senza segnare.