Repubblica: “Brunori, doppietta show. Rosa ai play-off in una notte di tensione”

Il Palermo centra l’obiettivo playoff con una giornata d’anticipo, grazie alla vittoria per 2-0 sul Frosinone al “Renzo Barbera”. Una doppietta del capitano Matteo Brunori regala ai rosanero il pass per la post season, ma il successo arriva in un clima tutt’altro che sereno. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, la serata è stata segnata da una “definitiva frattura tra gran parte del pubblico e la squadra”.

Una vittoria in un clima surreale

Fischi, cori e striscioni di contestazione hanno accompagnato l’intera partita, con la Curva Nord protagonista di una protesta annunciata, rivolta al tecnico Alessio Dionisi, al direttore generale Giovanni Gardini e al responsabile dell’area tecnica del City Group Giovanni Bigon. Il Barbera si è presentato con spalti vuoti a tratti, silenzi e tensione palpabile, tra divisioni interne anche tra le varie frange del tifo organizzato.

La partita

Sul campo, la gara è stata bloccata e spezzettata, con pochi sprazzi di gioco. Il Frosinone, impaurito dalla classifica, e il Palermo, condizionato dall’atmosfera, hanno giocato a ritmi bassi, muovendo spesso il pallone in orizzontale. La prima vera occasione è dei ciociari al 12’: Gomes perde palla, Ghedjemis si invola ma il suo sinistro sfiora il palo.

Poi, alla mezzora, il lampo: Di Francesco serve Brunori, che controlla e inventa un destro a giro perfetto. Il gol non cambia il clima, ma vale l’1-0 con cui si va al riposo.

Al rientro dagli spogliatoi, il Palermo raddoppia subito: cross di Gomes, inserimento e volée di Brunori, che firma la personale doppietta e mette in ghiaccio la partita. Al 60’, il numero 9 sfiora addirittura il gol dell’anno con un pallonetto da centrocampo che Cerofolini devia con fatica.

Frosinone mai in partita, playoff certi

Il Frosinone non riesce a reagire. Prova qualche timida scossa solo nel finale, con due gol annullati per irregolarità. Troppo poco per evitare la sconfitta e allontanare lo spettro della retrocessione in Serie C.

Il Palermo invece porta a casa tre punti fondamentali e, complice i risultati dagli altri campi, conquista matematicamente i playoff. I rosanero restano settimi, ma possono ancora migliorare il proprio piazzamento nell’ultimo turno, martedì contro la Carrarese.

Una vittoria dal peso specifico importante, ma che non basta a ricucire il rapporto con la tifoseria. Come scrive Norrito su la Repubblica, si guarda già avanti, “in attesa di un futuro più sereno”.