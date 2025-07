Repubblica: “Palermo, countdown per il ritiro: ufficialità in arrivo e scelte decisive sui portieri”

È iniziato il conto alla rovescia per il ritiro estivo del Palermo. Domani si apre ufficialmente la settimana che porterà all’elenco dei convocati per la preparazione precampionato a Châtillon, in programma da domenica prossima. In viale del Fante il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per definire il gruppo che verrà consegnato a Filippo Inzaghi, atteso dalla sua prima esperienza in rosanero.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su la Repubblica – Palermo, una delle questioni più urgenti riguarda il ruolo del portiere. Il nome di Jonathan Klinsmann, valutato 3 milioni di euro dal Cesena, è uscito dai radar: il Palermo non intende investire una cifra simile, preferendo eventualmente concentrarsi sull’acquisto a titolo definitivo di Emil Audero dal Como. Al momento, tra i pali, il club può contare su cinque opzioni interne: Gomis, Desplanches, Di Bartolo, Nespola e Cutrona.

Gomis può restare, sondaggio per Lezzerini

L’ipotesi di un ritorno da titolare per Alfred Gomis non è da escludere, anzi: come ricordato da Tripi su la Repubblica, l’estremo difensore senegalese era la scelta iniziale dello scorso anno, prima dell’infortunio. Se i test atletici nel ritiro daranno esiti positivi, Gomis potrebbe riconquistare i guanti da titolare. In ogni caso, il club si tutela e ha già effettuato un sondaggio con Luca Lezzerini, portiere svincolato dopo la scomparsa del Brescia dal calcio professionistico.

Ufficialità imminenti: Augello e Cistana, ultimi dettagli per Palumbo ed Elia

Sul fronte del mercato in entrata, Valerio Tripi su Repubblica Palermo conferma che in settimana potrebbe arrivare il primo annuncio: quello relativo a Tommaso Augello, laterale sinistro reduce da un buon campionato a Cagliari. Restano da sistemare gli ultimi dettagli per il centrocampista Antonio Palumbo (in uscita dal Modena) e per l’esterno Salvatore Elia, trattato dallo Spezia. Nessun ostacolo insormontabile, fanno sapere da ambienti vicini alla trattativa.

In dirittura d’arrivo anche l’ingaggio di Andrea Cistana, difensore centrale svincolatosi dal Brescia. Per completare la difesa, resta nel mirino Federico Barba, rientrato da un’esperienza in Svizzera con il Sion. Si chiude invece ogni spiraglio per il ritorno di Edoardo Goldaniga, che ha appena rinnovato con il Como.

Le uscite: il Pescara su Insigne e Desplanches, Vasic ha tre pretendenti

Per ogni entrata, serve un’uscita. E anche in questo caso, la Repubblica – Palermo, attraverso la penna di Valerio Tripi, svela che potrebbero esserci esclusioni eccellenti dalla lista dei convocati: Roberto Insigne è nel mirino del Pescara, che ha chiesto anche informazioni su Desplanches. In uscita pure Di Mariano e Nikolaou, entrambi seguiti dal Bari. Il giovane Vasic piace invece a Reggiana, Cesena e Padova, mentre il destino di Valerio Verre resta ancora incerto.

Il tempo stringe e la rosa va definita in fretta: Inzaghi ha bisogno di conoscere i suoi uomini e plasmare un’identità tecnica il prima possibile. Il Palermo, tra ufficialità attese e scelte delicate, entra nella fase calda della costruzione.