Repubblica: “Palermo, arriva la Reggiana. Al Barbera in 30 mila”

PALERMO – Un debutto dal sapore speciale. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Francesco Bardi domani sera alle 21 difenderà i pali del “Barbera” contro la sua ex squadra, la Reggiana. L’arrivo di Joronen non mette in discussione il ruolo da protagonista del portiere toscano, che ha già conquistato fiducia e applausi con il rigore parato a Johnsen nella sfida di Coppa Italia con la Cremonese. «Mi sento parte importante di un grande progetto», ha dichiarato senza nascondersi.

Dalla Reggiana al Palermo

Il portiere livornese aveva firmato con la Reggiana nell’estate 2023, dopo la scadenza del contratto con il Bologna, diventandone titolare fisso per due stagioni. Come ricorda Geraci su la Repubblica Palermo, ha collezionato 68 presenze, 17 clean sheet e una salvezza che porta anche la sua firma, guadagnandosi l’affetto dei tifosi granata. La separazione è arrivata al termine dell’ultima stagione: il club ha deciso di puntare sui giovani, lui ha scelto Palermo. «Trattativa lunga, ma era quello che volevo. Ho spinto per venire qui, una scelta facile», ha confidato all’arrivo in Sicilia.

Una carriera tra rigori parati e piazze storiche

Nato a Livorno nel 1992, Bardi porta con sé un curriculum ricco di esperienza e un talento particolare: quello di ipnotizzare gli avversari dagli undici metri. Il Giornale di Sicilia ricorda i rigori parati a Higuain, Pinilla e Balotelli tra il 2014 e il 2016, oltre a quello più recente contro la Cremonese. Come sottolinea ancora la Repubblica Palermo, nel suo passato ci sono oltre 270 presenze in Serie B e 5 stagioni al Frosinone, squadra che ritroverà già alla seconda giornata dopo l’incrocio con la Reggiana.

Il Palermo di Inzaghi

Domani Bardi sarà al centro del 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi, con Diakité, Bani e Ceccaroni davanti a lui. A centrocampo probabile coppia Ranocchia-Segre con Augello e Pierozzi sugli esterni, mentre in attacco rientrerà Brunori al fianco di Gyasi, entrambi alle spalle di Pohjanpalo. Intanto Buttaro ha salutato: vestirà la maglia del Foggia.

Il Palermo si affida al suo nuovo numero uno e al calore del “Barbera”, già pronto per la grande notte: sono stati venduti 25.945 biglietti, come riportato da Geraci su la Repubblica Palermo, e il dato è destinato a crescere fino a quota 30 mila.