Repubblica: “Juve Stabia, appuntamento con la storia”

Mai così in alto. La Juve Stabia si prepara a vivere una serata che può entrare nella leggenda: questa sera alle 19:30, allo stadio “Romeo Menti”, le Vespe sfidano il Palermo nel turno preliminare dei playoff di Serie B. In palio c’è la semifinale per salire in A, un traguardo mai nemmeno sfiorato nei 118 anni di storia del calcio stabiese.

Come sottolinea Franco Esposito su Repubblica Napoli, la squadra di Guido Pagliuca scenderà in campo con una maglia celebrativa che raffigura due simboli della città: la Cassa Armonica e il Castello medioevale. Un omaggio a Castellammare, che ha risposto presente: stadio esaurito, atmosfera da grandi occasioni e sogno condiviso da un’intera comunità.

Langella: «Un’emozione tangibile»

«L’emozione è tangibile, si sente ovunque. Lotteremo con determinazione e umiltà», ha dichiarato il presidente Andrea Langella, consapevole che la squadra potrà contare su due risultati su tre per qualificarsi. Un pareggio, nei 90’ o nei supplementari, basterebbe infatti alle Vespe grazie al miglior piazzamento.

Assente per infortunio Buglio, mentre in campo ci sarà il consueto 3-4-2-1, con Piscopo e Candellone a supporto di Adorante. Da valutare la presenza di Fortini a sinistra, reduce da uno stop, con Rocchetti pronto a subentrare.

Palermo: contestazione e obbligo di vittoria

Sponda Palermo, la tensione è altissima. I gruppi organizzati della Curva Nord hanno annunciato la loro assenza dal settore ospiti in segno di protesta contro club e squadra. I rosa, ottavi in classifica, sono chiamati a un’impresa: per passare il turno devono vincere, non esistono alternative. Come scrive ancora Esposito su Repubblica, sarà fondamentale anche gestire le condizioni ambientali: «Campo sintetico, stadio caldo, clima ostile», ha avvertito Dionisi.

In campo, il Palermo si schiererà con un modulo speculare al rivale. In avanti ci sarà Pohjanpalo, supportato da uno tra Segre (favorito) e Le Douaron. In difesa, con Magnani infortunato e Nikolaou squalificato, tocca a Ceccaroni, Diakité e Baniya proteggere Audero. Ballottaggio sulla sinistra tra Lund e Di Francesco.

«Sappiamo che in stagione la Juve Stabia ha fatto leggermente meglio – ha detto Dionisi – ma ora inizia qualcosa di completamente nuovo. Dobbiamo essere pronti».

Candellone suona la carica: «Siamo forti, giochiamocela»

A caricare l’ambiente ci ha pensato Leonardo Candellone: «Se siamo arrivati fin qui, è perché lo meritiamo. Servirà lucidità, corsa e consapevolezza della nostra forza. Solo così possiamo giocarcela con chiunque».

A dirigere l’incontro sarà Marco Di Bello di Brindisi, miglior esordiente in Serie A nella scorsa stagione. Curiosità: fu proprio lui ad arbitrare la semifinale playoff del 2011 contro il Benevento, che la Juve Stabia vinse prima di conquistare la promozione in B.