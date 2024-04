Repubblica: “Il Palermo nelle mani di Mignani. L’ex Bari per puntare alla serie A”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Palermo e l’arrivo in panchina di Mignani.

Il tempo di un saluto alla squadra nel centro sportivo di Torretta, che domenica prossima sarà inaugurato senza di lui, e poi via in auto, mestamente. Eugenio Corini è stato esonerato e non è più l’allenatore del Palermo e ha lasciato Brunori e compagni al termine di due giornate di trattative, offerte, ribaltoni, che alla fine hanno portato sulla panchina rosanero Michele Mignani.

Si è risolta così la staffetta sulla panchina del Palermo, con il City Group che dopo la batosta di Pisa ha accelerato i tempi e in 48 ore ha trovato l’accordo con Mignani. Il club di viale del Fante non ha specificato la durata del contatto, ma in Puglia Mignani aveva un accordo sino al 2025. E di fatto accompagnerà subito i rosa per le sette partite che restano di questa stagione deludente. E ai play-off, che sono sempre alla portata, ma che il Palermo deve cominciare a difendere.