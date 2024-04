Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Michele Mignani. Ma il City vuole le mani libere”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Michele Mignani al Palermo.

Il Palermo riparte da Michele Mignani, l’uomo che a giugno scorso per 30” non è andato in A con il Bari, con cui aveva conquistato la promozione dalla C, battuto da Claudio Ranieri quando già i pugliesi erano in festa.

Il casting per la sostituzione di Corini è durato poco più di una mattinata, Bigon, Gardini e Rinaudo hanno valutato dei profili partendo però dall’idea che, dopo il no di Grosso, la cosa più logica era trovare un allenatore disposto ad accettare intanto di finire la stagione e poi si vedrà.

Contratto fino a fine giugno con opzione di rinnovo ma il City vuole sentirsi libero di impostare l’anno prossimo un nuovo progetto, fermo restando che Mignani si gioca comunque una gran bella chance con i play off ancora da disputare.