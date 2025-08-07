Repubblica: “Il derby di Palermo va ai rosanero. Perinetti: «Contro il City sarà spettacolo»”

Il Palermo chiude il precampionato con il sesto successo consecutivo, battendo 7-1 l’Athletic Palermo in un test a porte chiuse al centro sportivo di Torretta. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica – Palermo, l’amichevole è servita da rodaggio in vista dell’appuntamento più atteso: sabato al Barbera arriverà il Manchester City di Guardiola, per un’amichevole storica che promette spettacolo e tribune sold-out.

A segno contro l’Athletic sono andati Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité. Ma più del risultato, a contare è il segnale lanciato da un gruppo che cresce, si compatta e guarda già con determinazione al primo impegno ufficiale.

A rendere simbolico il test contro l’Athletic Palermo è stata anche la presenza in panchina di Giorgio Perinetti, attuale direttore generale della formazione nerorosa e figura storica del Palermo, con un passato da dirigente tra il 1993 e il 2014 in tre diversi cicli. Come riporta Geraci su Repubblica, Perinetti ha sottolineato l’emozione di tornare al Barbera, anche se solo per un’amichevole: «Palermo per me ha e avrà per sempre un significato sentimentale. Questa è la reale partenza della stagione, unire la mia nuova avventura tra i dilettanti con un pezzo di vita così importante è stato emozionante».

L’Athletic, da poco promosso in Serie D, punta a una crescita graduale, senza voli pindarici. «Non vogliamo spaccare il mondo, ma costruire qualcosa di solido», ha aggiunto Perinetti a la Repubblica – Palermo, sottolineando l’importanza di tornare a vivere un calcio «più puro e vero». Con lui anche l’ex rosanero Lores Varela, uno dei nomi di spicco della nuova rosa.

E sabato sarà tempo di grande calcio. Il Palermo di Inzaghi affronterà il Manchester City in un’amichevole che ha il sapore di festa internazionale. Geraci su Repubblica raccoglie le parole di Perinetti, che invita tutti a godersi lo spettacolo: «Sarà un evento straordinario, il Barbera saprà fondere i suoi colori con quelli di una squadra stellare. È anche la conferma che il City vuole davvero investire e costruire qualcosa di importante qui a Palermo».