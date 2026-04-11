Repubblica: “I rosa giocano bene ma non vincono. Pari amaro a Frosinone”

Un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazioni. Come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, l’1-1 dello Stirpe è la fotografia di una gara dominata a tratti dal Palermo, ma non concretizzata nei momenti chiave.

Secondo Massimo Norrito di Repubblica Palermo, restano impresse alcune immagini simbolo: la pressione sterile dei rosanero, il palo di Pohjanpalo a fine primo tempo, il vantaggio del Frosinone con l’unico tiro in porta e il pareggio di Ranocchia nel finale. Un mix che restituisce il senso di una partita dal sapore amaro.





Repubblica Palermo, nell’analisi firmata da Massimo Norrito, sottolinea come la squadra di Inzaghi abbia approcciato meglio la gara, imponendo subito ritmo e qualità. Il Palermo ha creato, soprattutto nella prima frazione, sfruttando le corsie esterne e la spinta di Rui Modesto e Pierozzi, senza però trovare il guizzo decisivo.

Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il momento chiave arriva al 44’: l’errore tra Palmisani e Monterisi spalanca la porta a Pohjanpalo, ma il finlandese colpisce il palo, negandosi il vantaggio.

Nella ripresa il copione resta lo stesso. Il Palermo continua a spingere, ma è il Frosinone a passare con Calò su punizione, nell’unico vero tiro in porta.

Repubblica Palermo racconta però la reazione rosanero: la squadra di Inzaghi non molla e trova il pareggio con Ranocchia nel finale.

Secondo Massimo Norrito di Repubblica Palermo, resta la sensazione di un’occasione mancata: il Palermo tiene viva una minima speranza di promozione diretta, ma la strada più probabile resta quella dei playoff.