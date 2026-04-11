Repubblica: “Ranocchia decisivo, Bani certezza: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Repubblica Palermo analizza la prestazione dei rosanero nel pareggio per 1-1 contro il Frosinone attraverso le pagelle firmate da Massimo Norrito.

Secondo Massimo Norrito di Repubblica Palermo, il Palermo ha disputato una gara solida e per lunghi tratti superiore, pur senza concretizzare tutte le occasioni create.





Repubblica Palermo, nell’analisi firmata da Massimo Norrito, evidenzia come la squadra di Inzaghi abbia mostrato qualità e carattere, trovando nel finale il gol del pareggio con Ranocchia.

Ecco le pagelle complete di Repubblica Palermo firmate Massimo Norrito:

Gomis 6

Gioca la prima da titolare dopo lo spezzone contro l’Avellino. Se la cava senza grandi problemi, respinge una conclusione da fuori di Calò che però lo punisce con una punizione perfetta sulla quale non può nulla.

Pierozzi 6,5

Sistemato sulla linea dei difensori, sembra un centrocampista aggiunto. Spinge con continuità e copre quando serve. A inizio ripresa avanza il raggio d’azione, poi è costretto a uscire per un colpo alla testa.

Gyasi 6

Partecipa all’assalto finale muovendosi su tutto il fronte offensivo.

Bani 7

Raimondo è un cliente scomodo, ma lui risponde con la solita solidità e sicurezza.

Ceccaroni 6,5

Il primo squillo offensivo è suo. Difende con ordine e prova anche a farsi vedere in avanti.

Vasic 6

Entra con buona energia e spinge subito.

Rui Modesto 5,5

Sorpresa iniziale, simbolo di un Palermo coraggioso. Gli manca continuità e viene sostituito all’intervallo.

Peda 6,5

Subito pericoloso con un gran tiro. Dietro concede pochissimo.

Segre 6,5

Fa da raccordo tra difesa e centrocampo. Porta palla, si sacrifica e aiuta in copertura.

Ranocchia 7,5

Ancora decisivo: secondo gol consecutivo e pareggio che evita la beffa. Qualità, corsa e personalità.

Augello 6,5

Contiene bene Ghedjemis per gran parte della gara, spinge con continuità. Unico neo il fallo che porta alla punizione del gol.

Palumbo 6,5

Grande lavoro in mezzo al campo. Non sempre preciso nelle ripartenze, ma fondamentale per equilibrio e recuperi.

Giovane sv

Le Douaron 6

Tanto sacrificio e lavoro sporco. Poco incisivo sotto porta.

Pohjanpalo 6,5

Sfortunato sul palo. Compensa con l’assist per Ranocchia.