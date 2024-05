Repubblica Genova: “Samp, tutto l’ambiente ci crede. A Palermo per vincere. Ansia per un pestone rimediato da Darboe”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Genova” si sofferma sulla Sampdoria e la preparazione in vista della gara contro il Palermo.

La Sampdoria, sotto la guida di Andrea Pirlo, sta dimostrando notevoli miglioramenti nella parte finale della stagione, emergendo come una delle squadre più in forma dopo la ventiseiesima giornata. Il passaggio al modulo 3-5-2, favorito dall’arrivo dei rinforzi invernali Piccini e Leoni, ha dato nuova energia alla squadra, che ora si trova solo dietro al Como per punti accumulati in questo periodo.

Questo cambio tattico ha permesso a Pirlo di sfruttare al meglio la rosa ampliata, alternando diciannove giocatori nelle formazioni titolari, con solo Stankovic e Ghilardi sempre presenti dall’inizio. Questa flessibilità sarà cruciale nei play-off, dove la Sampdoria dovrà affrontare partite ravvicinate, iniziando dal 17 maggio contro il Palermo alla Favorita.

L’abilità di Pirlo di ruotare i giocatori sarà fondamentale, soprattutto considerando che i play-off condenseranno tre partite e due turni in soli otto giorni. Già abbiamo visto Pirlo gestire il carico di lavoro dei suoi giocatori nel match contro il Catanzaro, dando riposo a Depaoli e calibrando il rientro di Barreca, indicando una strategia attenta per mantenere la squadra fresca e competitiva.

In particolare, la condizione di Fabio Borini, che sembra essersi pienamente recuperato da un infortunio e ha recentemente segnato una tripletta, è un grande boost per la squadra. Borini ha dimostrato di poter essere decisivo nei momenti critici, e la sua esperienza e le sue qualità offensive saranno vitali per la Sampdoria nei play-off.

Il ruolo di Borini nel 3-4-2-1 di Pirlo è centrale, permettendogli di minimizzare gli sforzi inutili e massimizzare l’efficacia negli spazi creati dai movimenti dei suoi compagni di squadra. La sua presenza non solo aumenta le opzioni offensive della Samp, ma offre anche un modello comportamentale e di leadership nello spogliatoio.

In vista dell’imminente sfida contro il Palermo, la Sampdoria sembra pronta a sfruttare il suo recente ritmo positivo e la profondità della squadra. La gestione di Pirlo delle risorse umane e la sua strategia tattica saranno testate, ma le premesse mostrano una squadra preparata a lottare per il successo nei play-off. Nel caso di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari, sarà il Palermo a passare il turno, quindi la Samp dovrà affrontare la partita con un obiettivo chiaro di vittoria. Con la continuità di performance e la gestione acuta del proprio allenatore, la Sampdoria si posiziona come un avversario temibile in questa fase cruciale della stagione.