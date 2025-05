Rennes: paura per Nibombé. Colpito da problema cardiaco in campo

Al Roazhon Park, dove si è disputata la prima finale del Challenge Espoirs (competizione per le formazione Under 23 francesi) tra Rennes e Monaco, Samuel Nibombé è stato colpito da un problema al cuore mentre era in campo.

Fortunatamente, l’intervento dello staff medico è stata immediata e Nibombé è stato trasportato in ambulanza fuori dallo stadio. Il giocatore si sarebbe poi ripreso riuscendo a parlare con i soccorritori: un segnale rassicurante dopo momenti di grande tensione.