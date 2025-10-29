Gazzetta dello Sport: “Magnani fuori categoria. La Reggiana fa festa”

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la Reggiana ha firmato l’impresa più emozionante della sua stagione: battere il Modena nel derby e interrompere l’imbattibilità della capolista. Una vittoria che vale più di tre punti, perché rilancia i granata in zona playoff, accende l’entusiasmo del “Città del Tricolore” e regala una notte da ricordare a tutto il popolo reggiano.

La Gazzetta dello Sport, nella cronaca firmata da Nicola Binda, sottolinea come Davide Dionigi, reggiano purosangue, abbia disegnato alla perfezione la partita, costruendo una squadra compatta e coraggiosa. La Reggiana ha sofferto ma non ha mai perso equilibrio, trovando il gol decisivo al 17’ con Bozzolan, bravo a girare di sinistro su punizione e battere il portiere avversario.

Dopo il vantaggio, i granata hanno difeso con ordine, guidati da un monumentale Giangiacomo Magnani, vero baluardo difensivo. «Ogni pallone dalle parti di Motta – scrive Binda sulla Gazzetta dello Sport – è stato sventato dal bodyguard Magnani». Una prestazione da leader, quella del difensore in prestito dal Palermo, che gli vale il titolo di migliore in campo.

Magnani, cuore granata: «Vincere il derby con la Reggiana è una sensazione meravigliosa»

Nonostante gli assalti finali del Modena, il risultato non è cambiato: la squadra di Sottil, fin qui imbattuta, ha conosciuto per la prima volta il sapore della sconfitta. «I giochi sono riaperti», osserva ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, con Monza e Cesena ora a un solo punto dalla vetta.

In un derby intenso e vibrante, con 15.000 spettatori e la presenza di Ligabue in tribuna, la Reggiana ha dimostrato che il cuore può battere anche la forza tecnica. Una vittoria che unisce, emoziona e riaccende il sogno granata.