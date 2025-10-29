Gazzetta dello Sport: “Azzi è sontuoso. Le pagelle di Palermo-Monza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Monza di Paolo Bianco ha imposto la propria legge al “Barbera”, firmando la quarta vittoria consecutiva e candidandosi prepotentemente alla promozione. Prestazione perfetta dei brianzoli, che hanno dominato il Palermo sotto ogni aspetto: solidità difensiva, equilibrio e capacità di colpire nei momenti chiave.

Per Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è senza dubbio Azzi, autore di un assist e del gol del 3-0, simbolo di una squadra matura e sicura dei propri mezzi. Dall’altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi continua a precipitare: seconda sconfitta consecutiva, una sola vittoria nelle ultime sei partite e una prestazione priva di mordente.

Ecco i voti assegnati da Vitale sulla Gazzetta dello Sport ai protagonisti del match tra Palermo e Monza:

Top – Azzi 7,5
Autore dell’assist e del gol del 3-0. Partita sontuosa del difensore brasiliano, migliore in campo per distacco.

PALERMO (3-5-2)
Joronen 6,5; Pierozzi 5,5, Peda 5, Ceccaroni 5,5, Diakité 5,5, Segre 5 (dal 19’ s.t. Brunori 5,5), Ranocchia 5 (dal 32’ s.t. Blin s.v.), Gomes 5,5 (dal 10’ s.t. Palumbo 5,5), Augello 5 (dal 32’ s.t. Vasic s.v.); Pohjanpalo 5, Le Douaron 5 (dal 19’ s.t. Corona 5,5).
Panchina: Gomis, Bardi, Bani, Nicolosi, Giovane, Bereszynski, Veroli.
Allenatore: Inzaghi 5.

MONZA (3-4-2-1)
Thiam 6,5; Izzo 7 (dal 35’ s.t. Delli Carri s.v.), Ravanelli 6,5, Luccheschi 6; Birindelli 6,5 (dal 40’ s.t. Carboni s.v.), Pessina 6,5, Obiang 7, Azzi 7,5; Ciurria 6 (dal 40’ s.t. Brorsson s.v.), Keita 6,5 (dal 15’ s.t. Colpani 6); Mota 7 (dal 35’ s.t. Maric).
Panchina: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Zeroli, Galazzi, Bakoune, Capolupo.
Allenatore: Bianco 7.

