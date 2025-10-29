Gazzetta dello Sport: “Azzi è sontuoso. Le pagelle di Palermo-Monza”

Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Monza di Paolo Bianco ha imposto la propria legge al “Barbera”, firmando la quarta vittoria consecutiva e candidandosi prepotentemente alla promozione. Prestazione perfetta dei brianzoli, che hanno dominato il Palermo sotto ogni aspetto: solidità difensiva, equilibrio e capacità di colpire nei momenti chiave.

Per Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è senza dubbio Azzi, autore di un assist e del gol del 3-0, simbolo di una squadra matura e sicura dei propri mezzi. Dall’altra parte, il Palermo di Filippo Inzaghi continua a precipitare: seconda sconfitta consecutiva, una sola vittoria nelle ultime sei partite e una prestazione priva di mordente.

Ecco i voti assegnati da Vitale sulla Gazzetta dello Sport ai protagonisti del match tra Palermo e Monza:

Top – Azzi 7,5

Autore dell’assist e del gol del 3-0. Partita sontuosa del difensore brasiliano, migliore in campo per distacco.

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6,5; Pierozzi 5,5, Peda 5, Ceccaroni 5,5, Diakité 5,5, Segre 5 (dal 19’ s.t. Brunori 5,5), Ranocchia 5 (dal 32’ s.t. Blin s.v.), Gomes 5,5 (dal 10’ s.t. Palumbo 5,5), Augello 5 (dal 32’ s.t. Vasic s.v.); Pohjanpalo 5, Le Douaron 5 (dal 19’ s.t. Corona 5,5).

Panchina: Gomis, Bardi, Bani, Nicolosi, Giovane, Bereszynski, Veroli.

Allenatore: Inzaghi 5.

MONZA (3-4-2-1)

Thiam 6,5; Izzo 7 (dal 35’ s.t. Delli Carri s.v.), Ravanelli 6,5, Luccheschi 6; Birindelli 6,5 (dal 40’ s.t. Carboni s.v.), Pessina 6,5, Obiang 7, Azzi 7,5; Ciurria 6 (dal 40’ s.t. Brorsson s.v.), Keita 6,5 (dal 15’ s.t. Colpani 6); Mota 7 (dal 35’ s.t. Maric).

Panchina: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Zeroli, Galazzi, Bakoune, Capolupo.

Allenatore: Bianco 7.