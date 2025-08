Reggiana, nel mirino tre calciatori del Cosenza

La Reggiana punta i riflettori in casa del Cosenza. Il club emiliano è alla ricerca di risorse per migliorare la propria rosa e, per farlo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, pare abbia messo nel mirino tre giocatori del club calabrese. Si tratta dei due difensori Michael Venturi e Alessandro Caporale, e del centrocampista Aldo Florenzi.

I tre profili piacciono molto ai granata, ma allo stesso tempo servirebbe un grande sforzo economico per riuscire a portare in Emilia-Romagna tutti e tre i calciatori. Le prossime settimane saranno importanti e si avranno ulteriori dettagli riguardo alle possibili trattative.