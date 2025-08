Mantova, interesse per Mendicino dell’Atalanta

L’obiettivo del Mantova in questa sessione di calciomercato è chiaro: costruire una rosa competitiva per raggiungere una salvezza tranquilla nel prossimo campionato, e fare sì che i play-off siano qualcosa in più di un sogno. Per farlo, uno dei ruoli che il club lombardo punta maggiormente a rinforzare è il centrocampo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i biancorossi sarebbero interessati a Leonardo Mendicino, mediano attualmente in forza all’Atalanta. Il centrocampista, classe 2006, è considerato un talento interessante per la Serie B: ha già, infatti, maturato esperienza nella serie cadetta nella passata stagione, collezionando 17 presenze con la maglia del Cesena. Le prossime settimane saranno importanti e chiariranno se potrà iniziare una trattativa per permettere al Mantova di aggiudicarsi il calciatore.