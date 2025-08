Spezia, UFFICIALE: arriva in prestito Comotto dal Milan

Lo Spezia ha da poco ufficializzato, con un comunicato tramite i propri canali, l’arrivo in Liguria di Christian Comotto. Il centrocampista, classe 2008, arriva in prestito dal Milan. Per annunciare il giovane calciatore il club ligure ha trovato un modo veramente innovativo: sulla pagina Instagram della società è stata infatti pubblicata la foto di un cucchiaio, che è un chiaro riferimento al gol su rigore con il cucchiaio con cui Comotto ha segnato in amichevole col Milan, pochi giorni fa contro il Perth Glory.

Di seguito l’annuncio del club:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’A.C. Milan, le prestazioni sportive del centrocampista Christian Comotto. Classe 2008, Comotto è senza dubbio tra i più brillanti giovani talenti del calcio italiano, come ha dimostrato anche nella recente tournée asiatica con il Milan, coronata da un calcio di rigore trasformato con un delizioso “cucchiaio”, a sottolinearne la personalità e le qualità tecniche. Giovanissimo, ma decisamente maturo, nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della formazione Primavera rossonera, nonchè il 2008 con il più alto minutaggio nel campionato Primavera italiano. Centrocampista duttile, con il fiuto del gol e quella grinta tanto cara al pubblico delle Aquile: Christian Comotto è pronto a mettersi a disposizione di mister Luca D’Angelo a partire dall’allenamento odierno. Benvenuto Christian!”