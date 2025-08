Cesena, preso Ciervo in prestito dal Sassuolo

Il Cesena si muove sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero sta provando a intervenire in fase offensiva, per mettere a disposizione di mister Mignani un reparto avanzato di tutto rispetto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club romagnolo avrebbe raggiunto l’accordo per Riccardo Ciervo, ala sinistra attualmente di proprietà del Sassuolo.

Il classe 2002 non sarebbe un volto nuovo per la Serie B: ha infatti disputato la passata stagione con la maglia del Cosenza, mettendo a segno 1 gol e 2 assist in 30 presenze. L’attaccante ha inoltre collezionato 76 presenze in carriera in cadetteria, mettendo a segno 3 gol e fornendo 7 assist. Nelle prossime ore dovrebbe quindi arrivare l’annuncio ufficiale del Cesena.