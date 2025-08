Di Marzio: “Pescara, è fatta per Desplanches dal Palermo. Domani visite e firma”

Il Pescara piazza un colpo importante tra i pali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Sebastiano Desplanches dal Palermo: il giovane portiere classe 2003 è atteso in serata in città, mentre domani sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club abruzzese.

Desplanches, reduce dall’esperienza con i rosanero e protagonista nelle Nazionali giovanili italiane, rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per la squadra biancazzurra, che punta a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.