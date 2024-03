Ranocchia: «Nella corsa promozione ci crediamo»

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«Nella corsa promozione sicuramente ci crediamo, siamo li. Le sconfitte non ci hanno tolto convinzioni, siamo sempre dentro la lotta promozione più viva che vai. Siamo carichi per lo scontro con il Venezia. Venerdì sera sarà una gara molto importante per la lotta promozione. Giochiamo inn casa, quindi vogliamo dimostrare di essere tornati sulla strada giusta. Il Barbera ci darà sicuramente una grossa mano, aspettiamo i tifosi allo stadio».