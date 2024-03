Ranocchia: «A Lecco vittoria importante con grande spirito di squadra»

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero.

Ecco le sue parole:

«A Lecco vittoria fondamentale per ripartire, l’unica cosa che volevamo erano i 3 punti. Con grande spirito di squadra l’abbiamo portata a casa dimostrando la forza del gruppo e la volontà di portare a casa ogni partita, era una partita insidiosa, per la pioggia, per il campo e la situazione ambientale. Un pensiero va ai tifosi che ci hanno raggiunto a fine partite nonostante le avversità che hanno incontrato».