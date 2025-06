Ranieri fa visita alla Sampdoria a Trigoria: sostegno in vista del playout

Claudio Ranieri, ex tecnico blucerchiato e figura di spicco del calcio italiano, ha fatto visita al centro sportivo di Trigoria, dove la Sampdoria si prepara alla sfida decisiva contro la Salernitana, valida per il ritorno del playout salvezza in programma domenica 22 giugno all’Arechi.

Durante l’incontro, Ranieri ha salutato il presidente Matteo Manfredi, lo staff guidato da Alberico Evani e i giocatori, offrendo il suo sostegno morale in vista della fondamentale gara per la permanenza in Serie B.