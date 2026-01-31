Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

BARI – Un buon Bari non basta contro un Palermo di altra categoria, capace di trasformare in gol tre delle tante occasioni costruite nell’arco dei novanta minuti. Al San Nicola finisce 0-3 per i rosanero, che centrano un successo pesantissimo e salgono al terzo posto in classifica in coabitazione con il Monza. A raccontare la sfida è Massimiliano Lella sulle colonne del Quotidiano di Puglia, che fotografa una gara divisa nettamente in due.

Moreno Longo cambia due uomini rispetto alla vittoria di Cesena: Stabile prende il posto di Nikolaou, neppure convocato per un fastidio muscolare, mentre Moncini parte dal primo minuto al centro dell’attacco. Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a Bari forte di una lunga striscia positiva e con la consapevolezza di potersi giocare fino in fondo la corsa alla promozione, come sottolinea ancora Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia.

Nel primo tempo il Bari regge l’urto e gioca con ordine. Rao è il più ispirato tra i biancorossi, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia rosanero. Il Palermo fa la partita, ma fatica a trovare il varco giusto. Al’11 Le Douaron va vicinissimo al vantaggio su assist di Segre, mentre al 23’ Bani spreca clamorosamente sotto porta dopo una respinta di Cerofolini. Il Bari risponde al 29’ con Rao, ma Joronen controlla senza problemi. Prima dell’intervallo arrivano anche l’infortunio di Rao e un’altra occasione per il Palermo, sventata da Stabile. Si va al riposo sullo 0-0, come ricostruito da Massimiliano Lella del Quotidiano di Puglia.

Nella ripresa, però, emerge il vero volto del Palermo. Al 56’ Ceccaroni pennella il cross per Le Douaron, che di testa sblocca la gara. Il Bari accusa il colpo e undici minuti più tardi arriva il raddoppio: Palumbo disegna un altro traversone perfetto, Pohjanpalo svetta e firma il 2-0. I rosanero controllano, amministrano e colpiscono ancora nel finale. Gyasi conquista il rigore all’81’ e Ranocchia dal dischetto chiude i conti sullo 0-3.

Un risultato severo per il Bari, che aveva mostrato buone trame soprattutto nel primo tempo, ma che paga la differenza di qualità e profondità della rosa. Il Palermo, invece, manda un segnale forte al campionato e si rilancia con decisione nella lotta per la promozione diretta, come evidenzia Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia. In tribuna presente anche il nuovo acquisto biancorosso Kevin Piscopo, atteso in gruppo già nella giornata successiva.