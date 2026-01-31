Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

BARI – Un buon Bari non basta contro un Palermo di altra categoria, capace di trasformare in gol tre delle tante occasioni costruite nell’arco dei novanta minuti. Al San Nicola finisce 0-3 per i rosanero, che centrano un successo pesantissimo e salgono al terzo posto in classifica in coabitazione con il Monza. A raccontare la sfida è Massimiliano Lella sulle colonne del Quotidiano di Puglia, che fotografa una gara divisa nettamente in due.

Moreno Longo cambia due uomini rispetto alla vittoria di Cesena: Stabile prende il posto di Nikolaou, neppure convocato per un fastidio muscolare, mentre Moncini parte dal primo minuto al centro dell’attacco. Il Palermo di Filippo Inzaghi arriva a Bari forte di una lunga striscia positiva e con la consapevolezza di potersi giocare fino in fondo la corsa alla promozione, come sottolinea ancora Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia.

Nel primo tempo il Bari regge l’urto e gioca con ordine. Rao è il più ispirato tra i biancorossi, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia rosanero. Il Palermo fa la partita, ma fatica a trovare il varco giusto. Al’11 Le Douaron va vicinissimo al vantaggio su assist di Segre, mentre al 23’ Bani spreca clamorosamente sotto porta dopo una respinta di Cerofolini. Il Bari risponde al 29’ con Rao, ma Joronen controlla senza problemi. Prima dell’intervallo arrivano anche l’infortunio di Rao e un’altra occasione per il Palermo, sventata da Stabile. Si va al riposo sullo 0-0, come ricostruito da Massimiliano Lella del Quotidiano di Puglia.

Nella ripresa, però, emerge il vero volto del Palermo. Al 56’ Ceccaroni pennella il cross per Le Douaron, che di testa sblocca la gara. Il Bari accusa il colpo e undici minuti più tardi arriva il raddoppio: Palumbo disegna un altro traversone perfetto, Pohjanpalo svetta e firma il 2-0. I rosanero controllano, amministrano e colpiscono ancora nel finale. Gyasi conquista il rigore all’81’ e Ranocchia dal dischetto chiude i conti sullo 0-3.

Un risultato severo per il Bari, che aveva mostrato buone trame soprattutto nel primo tempo, ma che paga la differenza di qualità e profondità della rosa. Il Palermo, invece, manda un segnale forte al campionato e si rilancia con decisione nella lotta per la promozione diretta, come evidenzia Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia. In tribuna presente anche il nuovo acquisto biancorosso Kevin Piscopo, atteso in gruppo già nella giornata successiva.

Altre notizie

b79f163b-eda9-47a1-ad05-dbf1df94890a

Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b2e61afa-137a-4019-bb19-8202dced08b6

Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9f006f5e-6f45-430a-b4b3-3062930e8dc9

Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
G_lslGcX0AAtlOG

Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
7af60584-6be7-4cc8-9a08-d610cdb3b7b1

Repubblica: “Augello stantuffo, Palumbo assist al bacio. Le pagelle di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9e1e4e56-4830-4018-8fa5-e5571aa61e08

Repubblica: “Tre squilli rosanero. Il Palermo sbanca Bari e corre in classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13755076-3aed-4ae9-83c1-19ad9f7e0a8c

Corriere dello Sport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
deafd518-e363-46be-9461-593dd8decbb0

Corriere dello Sport: “Tanto Palermo per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Le Douaron in Bari-Palermo-2

Dal San Nicola il segnale del Palermo: autorità, gol e continuità

Angelo Giambona Gennaio 31, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

564c787f-ffaf-49e4-a9ac-8ec6d985057e

Quotidiano di Puglia: “Valanga rosa al San Nicola: Palermo implacabile, Bari ko 0-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Tuttosport: “Ambrosino al Modena, Palermo su Johnsen. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b79f163b-eda9-47a1-ad05-dbf1df94890a

Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
b2e61afa-137a-4019-bb19-8202dced08b6

Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026