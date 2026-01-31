Tuttosport: “Ambrosino al Modena, Palermo su Johnsen. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Giornata intensa sul fronte del calciomercato di Serie B. Il Modena ha definito l’arrivo in prestito dal Napoli di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2002: in stagione ha collezionato 5 presenze per 111 minuti, mentre il suo bilancio complessivo in cadetteria parla di 83 partite, 10 gol e 8 assist. Contestualmente, il club emiliano cede all’Avellino la punta Ettore Gliozzi (30 anni), autore di 9 gol e 1 assist in 22 presenze. In Irpinia potrebbe arrivare anche il mediano francese Andrea Le Borgne (19), dalla Primavera del Como.

Il Palermo stringe i tempi con la Cremonese per il trequartista norvegese Dennis Johnsen (27 anni), che in Serie B vanta 140 presenze, 20 gol e 26 assist.

Colpo d’esperienza per il Pescara, che ha ufficializzato l’ingaggio di Lorenzo Insigne (34): il trequartista, reduce dall’esperienza in Canada, ha firmato fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

In casa Monza, dal Parma arriva Patrick Cutrone (28 anni) in prestito con obbligo di riscatto legato alla promozione in Serie A. I brianzoli hanno definito anche l’operazione Francesco Di Mariano (29), prelevato dal Modena.

La Reggiana si rinforza a centrocampo: dall’Entella è in arrivo il regista anglo-libico Ahmad Benali (33), mentre è ufficiale l’acquisto del portiere Matteo Cardinali (24) dal Cittadella. La punta Cedric Gondo (29) è invece a un passo dalla Juve Stabia.

Il Venezia ha girato in prestito al Mantova il terzino sinistro svizzero Junior Ligue (20), appena acquistato dallo Zurigo.

In casa Spezia, è vicina la chiusura per l’attaccante danese Laurs Skjellerup (23), in uscita dal Sassuolo. Ufficiale invece l’arrivo del difensore Marco Ruggero (25) dalla Juve Stabia. L’esterno destro Antonio Candela (25) passa all’Empoli in prestito con diritto di riscatto, mentre dal Venezia ai toscani arriva anche l’attaccante ceco Daniel Fila (23).

Il Catanzaro ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno portoghese Gonçalo Esteves (21), di proprietà dell’Udinese, proveniente dall’Alverca.

Infine, la Carrarese accoglie dalla Juve Next Gen il terzino sinistro Jonas Rouhi (22), mentre nello scambio Avellino-Pescara il difensore Lorenzo Sgarbi (24) va in Irpinia e Alessandro Milani (20) approda in Abruzzo.