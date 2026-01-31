Tuttosport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Il Palermo espugna il San Nicola con un netto 3-0 e aggancia il terzo posto in classifica. Di seguito le pagelle di Tuttosport, relative alla sfida valida per la 22ª giornata di Serie B.

BARI (3-4-2-1)

Cerofolini 6
Cistana 5
Pucino 6,5
Stabile 5,5
Mane 5,5 (18’ st Cavuoti 5)
Verreth 6
Braunoder 5,5 (31’ st Esteves 5,5)
Dorval 5,5
De Pieri 5,5 (18’ st Cuni 5,5)
Rao 6 (46’ pt Dickmann 5)
Moncini 5 (31’ st Gytkjaer 5)

A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Meroni, Kassama, Colangiuli
Allenatore: Longo 5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6
Peda 6,5
Bani 5,5 (39’ st Vasic ng)
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 6 (29’ st Bereszynski 6)
Segre 6,5
Ranocchia 6,5
Augello 6,5
Palumbo 6,5 (29’ st Gomes 6)
Le Douaron 7 (25’ st Gyasi 6,5)
Pohjanpalo 7 (29’ st Corona 6,5)

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Blin
Allenatore: Inzaghi 7

ARBITRO

Rapuano (Rimini) 6

Dal San Nicola il segnale del Palermo: autorità, gol e continuità

Angelo Giambona Gennaio 31, 2026

