Tuttosport: “Palermo, blitz speranzA”

Il Palermo ritrova il successo lontano dal Barbera e lo fa con autorità, espugnando il San Nicola con un netto 3-0 sul Bari. Come racconta Federico Pellegrino su Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi domina soprattutto nella ripresa e vola al terzo posto in classifica, appaiata al Monza e a -3 dal Venezia secondo.

Secondo Federico Pellegrino di Tuttosport, il Bari incassa invece l’ennesimo passo falso casalingo: dopo la vittoria di Cesena, per i biancorossi arriva la quarta sconfitta interna nelle ultime sei gare, confermando un momento di evidente difficoltà. Nel primo tempo il Palermo costruisce le occasioni migliori, sfiorando il vantaggio con Le Douaron e con la grande chance capitata sui piedi di Bani, che calcia a lato a porta praticamente spalancata.

Il racconto di Federico Pellegrino su Tuttosport evidenzia come il Bari provi a reagire con un tiro di Rao, ben controllato da Joronen, mentre il Palermo continua a spingere con Ranocchia, senza però trovare la precisione necessaria prima dell’intervallo.

Nella ripresa cambia tutto. Al 12’ il Palermo sblocca il risultato: cross di Ceccaroni e colpo di testa vincente di Le Douaron che anticipa Dickmann. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio firmato Pohjanpalo, che torna al gol dopo tre turni di digiuno e consolida il suo primato tra i bomber della Serie B. Come sottolinea ancora Federico Pellegrino di Tuttosport, il finlandese segna il tredicesimo gol stagionale vincendo il duello aereo e firmando una rete da centravanti di categoria superiore.

Nel finale c’è spazio anche per il tris: Gyasi si guadagna il rigore dopo il fallo di Cistana e Ranocchia dagli undici metri chiude definitivamente i conti. Il Palermo aggancia così il Monza al terzo posto e si porta a sole tre lunghezze dalla promozione diretta. Il segnale è forte: i rosanero possono davvero sperare.