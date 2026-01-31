Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
del grosso

La Primavera del Palermo si prepara a tornare in campo in trasferta contro il Cosenza, in una sfida in programma alle 14 al centro sportivo Marca. Come riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo dei rosanero è chiaro: dare continuità ai risultati e confermare i segnali di crescita emersi nelle ultime settimane.

Secondo quanto evidenziato da Vincenzo Burgio del Giornale di Sicilia, la gara arriva in un momento favorevole per il Palermo Primavera, reduce da due risultati utili consecutivi che hanno restituito fiducia e, soprattutto, una direzione tecnica ben definita. La squadra rosanero sembra aver trovato maggiore equilibrio e una propria identità, elementi fondamentali per affrontare la seconda parte di stagione.

La classifica, però, resta ancora complicata. Come sottolinea Vincenzo Burgio sulle colonne del Giornale di Sicilia, il Palermo occupa il penultimo posto con 13 punti, mentre il Cosenza è terzultimo a quota 19. Una distanza che rende il confronto particolarmente delicato, ma anche ricco di motivazioni per i siciliani.

I precedenti sorridono al Palermo. Sempre secondo Vincenzo Burgio del Giornale di Sicilia, le sfide tra le due formazioni sono state spesso equilibrate: negli ultimi cinque confronti diretti si contano una vittoria rosanero, due pareggi e due successi del Cosenza, compreso l’ultimo incrocio dello scorso ottobre.

La trasferta calabrese rappresenta dunque un banco di prova importante per misurare ambizioni e crescita della Primavera rosanero, chiamata a trasformare i segnali positivi in punti pesanti.

