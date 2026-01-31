Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Il successo per 3-0 del Palermo a Bari trova piena conferma anche nelle pagelle. Le valutazioni firmate da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia certificano una prova solida, matura e autoritaria della squadra di Filippo Inzaghi, capace di colpire nella ripresa senza mai perdere equilibrio.

Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, tra i pali Joronen (6) trasmette la consueta sicurezza, chiamato a un solo intervento degno di nota nel primo tempo. La linea difensiva è uno dei punti di forza: Peda (6,5) cresce in personalità, Bani (6,5) è dominante dietro nonostante un gol fallito, mentre Ceccaroni (7) conferma affidabilità e qualità, risultando decisivo con l’assist per il vantaggio di Le Douaron.

Sulle corsie Pierozzi (6) svolge un lavoro prevalentemente difensivo, mentre Augello (6,5) garantisce continuità tra copertura e spinta. In mezzo al campo Segre (6,5) assicura equilibrio e letture puntuali, Ranocchia (7) mette il sigillo sulla gara trasformando il rigore del 3-0, mentre Palumbo (7) è il vero catalizzatore della manovra offensiva, risultando determinante nell’azione del raddoppio. Anche in questo caso, come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, la qualità del centrocampo fa la differenza.

In avanti Le Douaron (6,5) ripaga la fiducia con il gol che sblocca il match, mentre Pohjanpalo (7) firma il tredicesimo centro stagionale con uno stacco di testa che vale il 2-0. Dalla panchina contributi utili: Gyasi (6) conquista il rigore, Corona (6) partecipa all’azione che porta al fallo decisivo.

Valutazione positiva anche per Filippo Inzaghi (7), che – come evidenzia Luigi Butera del Giornale di Sicilia – legge bene la partita e ottiene risposte importanti da tutta la rosa. Sufficienza per Rapuano (5,5), con alcune decisioni contestate, in particolare l’ammonizione di Palumbo.

