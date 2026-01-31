Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Il Palermo passa con autorità al San Nicola, travolge il Bari per 3-0 e rilancia con forza le proprie ambizioni di promozione. La vittoria in Puglia, raccontata da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, certifica la crescita di una squadra che ha trovato continuità, personalità e una precisa identità di gioco.

Come sottolinea Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il Palermo impiega qualche minuto per prendere le misure, ma con il passare del tempo diventa padrone del campo, trasformando una gara inizialmente equilibrata in un monologo rosanero. Il peggior attacco del campionato, quello del Bari, finisce così per sbattere contro la miglior difesa della Serie B.

Nel primo tempo il Palermo costruisce, semina occasioni e mette pressione. Le opportunità non mancano: Segre, Bani e Le Douaron vanno più volte vicini al vantaggio, ma tra imprecisione e interventi difensivi il risultato resta bloccato. Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è solo una questione di tempo.

La svolta arriva nella ripresa. Il Palermo rientra in campo con un altro passo e alza il ritmo. Al 56’ la combinazione sulla sinistra tra Augello e Ceccaroni porta al colpo di testa vincente di Le Douaron, protagonista assoluto come già all’andata. Il gol spezza l’equilibrio e manda in confusione il Bari.

Da lì in poi la qualità rosanero emerge in maniera netta. L’asse Palumbo–Pohjanpalo funziona ancora: cross del trequartista e stacco imperioso del finlandese per il 2-0, rete che conferma la superiorità tecnica e fisica del Palermo. Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, il resto è accademia.

Nel finale arriva anche il tris: Gyasi si procura il rigore e Ranocchia lo trasforma con freddezza, chiudendo definitivamente i conti. Un successo netto, pesante, che vale l’aggancio al Monza al terzo posto e mette pressione a Frosinone e Venezia, come rimarca Luigi Butera sulle colonne del Giornale di Sicilia.

Il dato più significativo è la continuità: dieci risultati utili consecutivi, una squadra che ora sa vincere anche lontano dal Barbera e che mostra maturità nella gestione dei momenti chiave. Secondo Luigi Butera del Giornale di Sicilia, è la prova definitiva che questo Palermo può legittimamente sognare la Serie A.

