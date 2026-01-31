Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Giorni particolarmente intensi sul fronte calciomercato per il Palermo, impegnato non soltanto sul versante delle entrate ma anche su quello delle uscite. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in primo piano c’è la situazione legata a Diakité: il laterale maliano potrebbe salutare a breve, con Modena e Avellino interessate, oltre ad alcuni club esteri.

Un’eventuale partenza di Diakité aprirebbe spazio all’innesto di un nuovo esterno. In questo senso, secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, resta vivo il nome di Rui Modesto, profilo che continua a figurare nel taccuino del club di viale del Fante. Il calciatore di proprietà dell’Udinese è stato seguito nelle scorse settimane, ma la trattativa sembrava essersi raffreddata dopo l’inserimento del Copenhaghen.

All’epoca, però, il portoghese naturalizzato angolano è rimasto in bianconero e nelle ultime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, a firma Massimiliano Radicini, la pista non è mai stata del tutto abbandonata e potrebbe tornare d’attualità in caso di cessioni.

A fare il punto è stato anche il direttore sportivo Carlo Osti ai microfoni di Dazn nel prepartita contro il Bari. «Il mercato – ha spiegato – soprattutto quello invernale, è sempre complesso e offre continue opportunità che nascono e muoiono rapidamente. Speriamo di cogliere quelle giuste per rinforzare una squadra che è già forte». Dichiarazioni riportate da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Infine, tra le occasioni monitorate nelle scorse settimane, era emerso anche il nome di Thorsby del Genoa, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un’operazione che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, potrebbe essere rimandata alla prossima sessione estiva.

