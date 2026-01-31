Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
G_lslGcX0AAtlOG

Giorni particolarmente intensi sul fronte calciomercato per il Palermo, impegnato non soltanto sul versante delle entrate ma anche su quello delle uscite. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in primo piano c’è la situazione legata a Diakité: il laterale maliano potrebbe salutare a breve, con Modena e Avellino interessate, oltre ad alcuni club esteri.

Un’eventuale partenza di Diakité aprirebbe spazio all’innesto di un nuovo esterno. In questo senso, secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, resta vivo il nome di Rui Modesto, profilo che continua a figurare nel taccuino del club di viale del Fante. Il calciatore di proprietà dell’Udinese è stato seguito nelle scorse settimane, ma la trattativa sembrava essersi raffreddata dopo l’inserimento del Copenhaghen.

All’epoca, però, il portoghese naturalizzato angolano è rimasto in bianconero e nelle ultime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi. Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, a firma Massimiliano Radicini, la pista non è mai stata del tutto abbandonata e potrebbe tornare d’attualità in caso di cessioni.

A fare il punto è stato anche il direttore sportivo Carlo Osti ai microfoni di Dazn nel prepartita contro il Bari. «Il mercato – ha spiegato – soprattutto quello invernale, è sempre complesso e offre continue opportunità che nascono e muoiono rapidamente. Speriamo di cogliere quelle giuste per rinforzare una squadra che è già forte». Dichiarazioni riportate da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Infine, tra le occasioni monitorate nelle scorse settimane, era emerso anche il nome di Thorsby del Genoa, in scadenza il prossimo 30 giugno. Un’operazione che, come evidenzia il Giornale di Sicilia, potrebbe essere rimandata alla prossima sessione estiva.

Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Altre notizie

del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9f006f5e-6f45-430a-b4b3-3062930e8dc9

Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
7af60584-6be7-4cc8-9a08-d610cdb3b7b1

Repubblica: “Augello stantuffo, Palumbo assist al bacio. Le pagelle di Bari-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9e1e4e56-4830-4018-8fa5-e5571aa61e08

Repubblica: “Tre squilli rosanero. Il Palermo sbanca Bari e corre in classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Resta per distruggere Gasperini

Corriere dello Sport: “Lookman verso il Fenerbahçe. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Corriere dello Sport: “Corazza è del Cesena, Gliozzi rifiuta l’Avellino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13755076-3aed-4ae9-83c1-19ad9f7e0a8c

Corriere dello Sport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
deafd518-e363-46be-9461-593dd8decbb0

Corriere dello Sport: “Tanto Palermo per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Le Douaron in Bari-Palermo-2

Dal San Nicola il segnale del Palermo: autorità, gol e continuità

Angelo Giambona Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

del grosso

Primavera Palermo, trasferta a Cosenza per dare continuità

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
9f006f5e-6f45-430a-b4b3-3062930e8dc9

Giornale di Sicilia: “Bari-Palermo, le pagelle: Bani muro, Palumbo “mago”, Pohjanpalo fa 13”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Giornale di Sicilia: “Valanga rosa a Bari: Palermo travolgente, ora il sogno promozione è reale”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
G_lslGcX0AAtlOG

Giornale di Sicilia: “Diakité verso l’addio, Modesto resta in lista”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026