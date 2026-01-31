Giornale di Sicilia: “Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
inzaghi gardini mirri osti (16)

Dennis Johnsen è sempre più vicino al Palermo. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante norvegese scatta in pole position per vestire la maglia rosanero, con l’intesa tra il club di viale del Fante e la Cremonese ormai definita nei suoi aspetti principali. Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, la formalizzazione dell’operazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Il Palermo è pronto a mettere sul tavolo una cifra che supera abbondantemente i tre milioni di euro per assicurarsi Johnsen, profilo ritenuto strategico da Filippo Inzaghi. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, a firma di Massimiliano Radicini, il calciatore avrebbe già dato piena disponibilità al trasferimento, pronto a firmare un contratto con cifre importanti per la categoria, ulteriore conferma della volontà del club di investire in modo deciso.

L’operazione è stata condotta con continuità sin dall’inizio del mercato, portata avanti in parallelo alla pista Tramoni, poi definitivamente tramontata. Resta da capire se la Cremonese concederà il via libera già per la prossima sfida di campionato: al momento, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, questa ipotesi appare sempre meno probabile, anche perché il club grigiorosso ha già individuato in Maleh del Lecce il possibile sostituto.

A breve, dunque, dovrebbe partire il consueto iter: visite mediche e successiva firma dei contratti. In alternativa, il Palermo aveva valutato anche i profili di Pierini del Sassuolo e Mota del Monza, ma la strada che porta a Johnsen resta quella nettamente più calda, come evidenziato dal Giornale di Sicilia.

