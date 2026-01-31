Repubblica: “Augello stantuffo, Palumbo assist al bacio. Le pagelle di Bari-Palermo”

Il Palermo domina a Bari e conquista una vittoria netta, certificata anche dalle pagelle di Massimo Norrito su Repubblica Palermo, che premiano l’atteggiamento autoritario e la solidità della squadra di Filippo Inzaghi. Come emerge dall’analisi di Massimo Norrito per Repubblica Palermo, i rosanero mostrano continuità di rendimento e grande maturità, con diversi elementi sopra la sufficienza. Le valutazioni pubblicate da Repubblica Palermo, firmate da Massimo Norrito, fotografano una prestazione convincente in ogni reparto. Di seguito, le pagelle integrali così come riportate da Repubblica Palermo.

PALERMO

Joronen 6

Una parata nel primo tempo sul tiro da fuori di Rao, senza particolari difficoltà. Per il resto non corre rischi degni di nota.

Peda 6,5

Un’altra buona partita dopo quella di Modena. Non concede nulla in difesa e si propone anche in fase offensiva. La sensazione è che cresca di fiducia gara dopo gara.

Bani 6,5

Si fa vedere più come attaccante che come difensore. Nel primo tempo è protagonista in tutte le azioni pericolose del Palermo. Sbaglia un gol clamoroso, ma in difesa resta imbattibile.

Dal 39’ st Vasic s.v.

Ceccaroni 6,5

Gestisce senza problemi la fase difensiva. Prova anche qualche sortita in avanti, trovando l’assist perfetto per la rete di Le Douaron.

Pierozzi 6

Spinge con continuità. Prima deve fare i conti con Dorval, poi con Dickmann. Si adatta limitando le sgroppate, ma senza soffrire.

Dal 28’ st Bereszynski 6, entra e si sistema con ordine in difesa.

Segre 6

Lavoro oscuro ma puntuale. Si propone anche al tiro e garantisce equilibrio in fase di contenimento.

Ranocchia 6

Trasforma il rigore del 3-0, coronando una gara discreta. Leggermente meno brillante rispetto alla prova di Modena, fatica a incidere nella manovra ma resta efficace.

Augello 7

Sempre presente. Bene in copertura e in spinta, conferma l’elevato rendimento mostrato sin dall’inizio della stagione.

Palumbo 7

Reattivo e propositivo, è costantemente nel vivo del gioco. Si sacrifica anche in fase di recupero e rimedia un’ammonizione discutibile che gli costerà la gara con l’Empoli. Geniale il cross per il gol di Pohjanpalo.

Dal 28’ st Gomes 6, presidia il centrocampo con ordine.

Le Douaron 7

Tanta generosità, finalmente accompagnata da un gran gol di testa. Inzaghi lo schiera dall’inizio e il francese ripaga la fiducia con una prestazione convincente.

Dal 25’ st Gyasi 6,5, entra subito in partita e conquista il rigore del 3-0.

Pohjanpalo 7

Lo stacco di testa per il 2-0 vale da solo il biglietto. È il tredicesimo gol stagionale che mette in cassaforte il successo rosanero.

Dal 28’ st Corona 6, suo l’assist verticale per Gyasi che porta al rigore.