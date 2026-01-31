Repubblica: “Tre squilli rosanero. Il Palermo sbanca Bari e corre in classifica”

«Andiamo a Bari a vincere». Filippo Inzaghi lo aveva detto alla vigilia e, come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il Palermo lo ha fatto sul campo. Al San Nicola i rosanero dominano, vincono 3-0 e in una sola notte centrano più obiettivi: allungano la striscia positiva, tornano al successo in trasferta dopo tre pareggi consecutivi e, per una sera, agganciano il Monza in attesa degli altri risultati. Lo sottolinea Repubblica Palermo, che evidenzia la forza di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi.

Il dato più impressionante del successo firmato da Le Douaron, Pohjanpalo e Ranocchia è la prova di maturità del Palermo. Come evidenziato da Massimo Norrito di Repubblica Palermo, il primo tempo scorre senza rischi, mentre la ripresa diventa travolgente. Ne viene fuori una prestazione che ridà slancio ai rosanero e suona come un campanello d’allarme per le dirette concorrenti nella corsa alla promozione.

Il risultato non è mai realmente in discussione. I primi dieci minuti sono di marca barese: il Bari prova a sfruttare l’entusiasmo del successo di Cesena e si affaccia con insistenza dalle parti di Joronen, ma la supremazia territoriale resta sterile. È invece il Palermo a creare la prima vera occasione all’11’: sull’assist di Segre, Le Douaron gira al volo di sinistro, sfiorando il palo. È il segnale che, come scrive ancora Repubblica Palermo, i rosanero sono in partita e intendono comandare il gioco.

Il controllo del Palermo si traduce in altre opportunità. Al 23’ lo schema su calcio d’angolo libera ancora Segre al tiro; sulla respinta del portiere, Bani calcia incredibilmente fuori a porta spalancata. Un episodio che spaventa il Bari, costretto ad abbassarsi e a lasciare l’iniziativa agli ospiti, che gestiscono il possesso e concedono solo qualche sporadico contropiede, come quello di Rao al 29’. Prima dell’intervallo, il Palermo va ancora vicino al gol con Ranocchia e nuovamente con Bani, fermato dal recupero di Stabile.

La ripresa conferma il trend. Il lavoro del primo tempo viene premiato e, come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, a prendersi la scena è Jeremy Le Douaron. Al 56’, sul cross di Ceccaroni, il francese svetta su Dickmann e di testa batte Cerofolini per l’1-0. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio: Palumbo pennella dalla sinistra un cross perfetto per Pohjanpalo, che di testa firma il tredicesimo gol stagionale. Il centravanti finlandese accusa un problema alla schiena e viene sostituito per precauzione.

Ma la serata del Palermo non è ancora finita. Al 37’ della ripresa Gyasi conquista un calcio di rigore che Ranocchia trasforma con freddezza, chiudendo definitivamente i conti. Un 3-0 netto e roboante che, come sottolinea ancora Repubblica Palermo, proietta i rosanero verso il prossimo impegno casalingo contro l’Empoli, in un Barbera che si preannuncia carico di entusiasmo.