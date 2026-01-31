Corriere dello Sport: “Lookman verso il Fenerbahçe. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano da Bergamo. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano dell’Atalanta è ormai a un passo dal Fenerbahçe, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la Dea per chiudere l’operazione.

Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, l’intesa economica tra i club è vicina: sul tavolo c’è un’offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, cifra in linea con le richieste dell’Atalanta. L’accordo con il giocatore, invece, è già definito: contratto da 9 milioni a stagione, pronto per essere firmato. Restano da sistemare solo alcune garanzie sui pagamenti, ultimo nodo prima della fumata bianca.

È invece definitivamente uscita di scena la pista Galatasaray: il club turco, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport con la firma di Eleonora Trotta, non è disposto a sostenere un investimento così oneroso nel mercato di gennaio.

Sassuolo protagonista: doppio affare con il Marsiglia

Mercato molto attivo anche in casa Sassuolo, protagonista di un vero e proprio blitz a Parigi. Sempre secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club neroverde ha chiuso per Ulisses Garcia, terzino sinistro classe 1993, che arriva dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Contestualmente è stato definito anche l’acquisto a titolo definitivo del giovane centrocampista Darryl Bakola, classe 2006, per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Determinante l’intervento diretto dell’ad Giovanni Carnevali, volato a Parigi per concludere le trattative. Il Sassuolo, inoltre, ha praticamente in pugno Pedro Felipe della Juventus: si lavora a un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei bianconeri.

Torino, Cagliari e le altre operazioni

Sul fronte Torino, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Matteo Prati dal Cagliari: operazione in prestito oneroso da 300 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. I granata hanno poi beffato la Cremonese assicurandosi Luca Marianucci in prestito secco, e hanno raggiunto l’intesa con la Dinamo Zagabria per Sandro Kulenovic.

Il Cagliari ha invece accolto Othniël Raterink, laterale destro classe 2005 proveniente dal De Graafschap, pagato circa 1 milione di euro. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere la Sardegna. Il ds Angelozzi continua intanto a riflettere sul profilo di Benjamin Dominguez, esterno argentino del Bologna.

Chiude il quadro l’Hellas Verona, che ha ufficializzato l’arrivo di Sandi Lovric in prestito fino al 30 giugno 2026, e il trasferimento di Cyril Ngonge: l’ex gialloblù lascia il Torino e si accasa all’Espanyol, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, come riporta Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport.