Corriere dello Sport: “Corazza è del Cesena, Gliozzi rifiuta l’Avellino. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Il calciomercato di Serie B entra nella sua fase più calda e, come raccontato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, sono numerose le trattative in via di definizione tra entrate e uscite. L’Avellino è tra i club più attivi: definito l’arrivo del centrocampista francese Le Borgne (19), che approderà in Irpinia in prestito secco dal Como, battendo in extremis la concorrenza del Brest. Un’operazione che, come evidenzia ancora Beniamino Pescatore del Corriere dello Sport, rafforza il reparto mediano dei biancoverdi.

Sul fronte offensivo, l’Avellino è vicino a riportare in biancoverde Sgarbi (24), attaccante di proprietà del Napoli e attualmente al Pescara, già protagonista in Irpinia nella stagione 2023-2024. La formula è ancora in discussione: prestito nel caso di rinnovo con il club azzurro oppure trasferimento a titolo definitivo. Il Pescara, dal canto suo, è pronto a interrompere il prestito del giocatore in cambio del terzino sinistro Milani (20), che rientrerà prima alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta invece da completare l’ultimo innesto offensivo: sfumato Gliozzi (30) del Modena, che ha declinato l’offerta, si attende un colpo a sorpresa entro lunedì mattina, mentre si raffredda la pista Novakovich (29) della Reggiana.

Cambi e incastri

Capitolo movimenti anche per la Juve Stabia, che saluta il difensore Ruggero (25), passato allo Spezia con un contratto fino al 2028. In entrata arriva l’esterno Ricciardi (25) dal Cosenza, in prestito con obbligo di riscatto. Sempre secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, sono attese nelle prossime ore anche le ufficializzazioni del passaggio di Piscopo (27) al Bari, con la stessa formula, e dell’arrivo a Castellammare del difensore Kassama (21), di proprietà del Trento ma reduce dalla prima parte di stagione al Bari.

Esterni e portieri

Il Cesena, in attesa di ufficializzare l’ingaggio di Cerri (29) e dopo aver ribadito il no alla cessione immediata di Blesa (25) al Philadelphia Union, copre il vuoto lasciato da Adamo con l’arrivo in prestito dal Bologna dell’esterno Corazza (24), rientrato in anticipo dal prestito al Pescara. La Reggiana, invece, è protagonista di uno scambio tra i pali: Saro (25) rientra alla Cremonese, mentre dal Cittadella arriva Cardinali (24). Come riportato ancora dal Corriere dello Sport, il club granata lavora inoltre per chiudere nelle ultime ore le operazioni Lusuardi (21) dal Pisa e Paz (23) dal Sassuolo.

Un intreccio continuo di trattative che conferma quanto il mercato di Serie B resti dinamico e imprevedibile fino all’ultimo minuto.

