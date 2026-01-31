Corriere dello Sport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”
Dopo il netto successo del Palermo sul campo del Bari, arrivano le pagelle del Corriere dello Sport, che certificano la superiorità dei rosanero con voti alti in tutti i reparti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, spiccano le prestazioni di Ranocchia e Augello, tra i migliori in campo. Le valutazioni del Corriere dello Sport fotografano una gara dominata dagli uomini di Inzaghi, mentre il Bari paga il secondo tempo. Di seguito, i voti ufficiali pubblicati dal Corriere dello Sport, senza giudizi aggiuntivi, così come riportati dalla fonte.
BARI (3-4-2-1)
Cerofolini 6
Cistana 5,5
Pucino 6
Stabile 6
Manè 5,5 (18’ st Cavuoti 5)
Verreth 6
Braunoder 6 (31’ st Esteves s.v.)
Dorval 6,5
De Pieri 5,5 (18’ st Çuni 5,5)
Rao 6 (46’ pt Dickmann 5,5)
Moncini 5,5 (31’ st Gytkjaer s.v.)
A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Meroni, Kassama, Colangiuli
Allenatore: M. Longo 6
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 6
Peda 7
Bani 6,5 (39’ st Vasic s.v.)
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 6,5 (28’ st Bereszynski s.v.)
Segre 6,5
Ranocchia 7
Augello 7
Palumbo 7 (29’ st Gomes s.v.)
Le Douaron 6,5 (25’ st Gyasi 6,5)
Pohjanpalo 7 (29’ st Corona s.v.)
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Blin
Allenatore: F. Inzaghi 7,5
ARBITRO
Rapuano (Rimini) 6