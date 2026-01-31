Corriere dello Sport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
13755076-3aed-4ae9-83c1-19ad9f7e0a8c

Dopo il netto successo del Palermo sul campo del Bari, arrivano le pagelle del Corriere dello Sport, che certificano la superiorità dei rosanero con voti alti in tutti i reparti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, spiccano le prestazioni di Ranocchia e Augello, tra i migliori in campo. Le valutazioni del Corriere dello Sport fotografano una gara dominata dagli uomini di Inzaghi, mentre il Bari paga il secondo tempo. Di seguito, i voti ufficiali pubblicati dal Corriere dello Sport, senza giudizi aggiuntivi, così come riportati dalla fonte.

BARI (3-4-2-1)

Cerofolini 6
Cistana 5,5
Pucino 6
Stabile 6
Manè 5,5 (18’ st Cavuoti 5)
Verreth 6
Braunoder 6 (31’ st Esteves s.v.)
Dorval 6,5
De Pieri 5,5 (18’ st Çuni 5,5)
Rao 6 (46’ pt Dickmann 5,5)
Moncini 5,5 (31’ st Gytkjaer s.v.)

A disposizione: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Meroni, Kassama, Colangiuli
Allenatore: M. Longo 6

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6
Peda 7
Bani 6,5 (39’ st Vasic s.v.)
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 6,5 (28’ st Bereszynski s.v.)
Segre 6,5
Ranocchia 7
Augello 7
Palumbo 7 (29’ st Gomes s.v.)
Le Douaron 6,5 (25’ st Gyasi 6,5)
Pohjanpalo 7 (29’ st Corona s.v.)

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Blin
Allenatore: F. Inzaghi 7,5

ARBITRO

Rapuano (Rimini) 6

Altre notizie

deafd518-e363-46be-9461-593dd8decbb0

Corriere dello Sport: “Tanto Palermo per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Le Douaron in Bari-Palermo-2

Dal San Nicola il segnale del Palermo: autorità, gol e continuità

Angelo Giambona Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233649

Bari-Palermo 0-3, Inzaghi: «Trasferta pesante, stiamo costruendo qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
13545171-0e3c-4d84-b4b3-b4784666f6d7

Bari-Palermo 0-3: gol e highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 225601

Bari-Palermo 0-3, Longo: «Il Palermo ha centimetri, chili e qualità diversi dai nostri»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Risultato pesante e non meritato, per un’ora abbiamo tenuto testa al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (179) Inzaghi

Palermo, Inzaghi: «Vincere a Bari era fondamentale, ora continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
411959a3-24ce-44d3-a5a2-b4e3b4f24b32

Serie B, nuova classifica: Palermo a quota 41, corsa promozione sempre più accesa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
092b56e0-aa3b-45e4-928e-b2afbb5f39fb

Palermo, Palumbo ammonito: salterà la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, Osti: «Mercato difficile, ma la squadra è forte e isolata dalle voci»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

13755076-3aed-4ae9-83c1-19ad9f7e0a8c

Corriere dello Sport: “Bari-Palermo 0-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
deafd518-e363-46be-9461-593dd8decbb0

Corriere dello Sport: “Tanto Palermo per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026
Le Douaron in Bari-Palermo-2

Dal San Nicola il segnale del Palermo: autorità, gol e continuità

Angelo Giambona Gennaio 31, 2026
Screenshot 2026-01-30 230632

Bari, Pucino dopo il ko col Palermo: «Il primo tempo è la base, ora serve reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-30 233901

Bari-Palermo 0-3, Peda: «Vittoria che dà fiducia, siamo una squadra seria»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026