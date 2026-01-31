Corriere dello Sport: “Tanto Palermo per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 31, 2026

Troppo Palermo per un Bari ancora in evidente difficoltà, chiamato a riorganizzarsi sia sul piano tattico che mentale. È questa la fotografia della sfida del San Nicola tracciata da Tullio Calzone del Corriere dello Sport, inviato a Bari per raccontare una gara che ha confermato la forza e la maturità della squadra di Filippo Inzaghi. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il Palermo si è imposto con autorità, dominando il match e diventando implacabile alla distanza.

Il Bari di Moreno Longo, arrivato alla sfida con l’entusiasmo del blitz di Cesena, regge l’urto per un tempo, ma alla lunga è costretto ad arrendersi contro un avversario spietato. Secondo Calzone, inviato del Corriere dello Sport, il Palermo ha fatto la partita dall’inizio alla fine, con il chiaro intento di vincerla, riuscendoci con pieno merito nonostante l’orgoglio dei padroni di casa. Una notte che ha incrociato le vite parallele di due nobili decadute, Bari e Palermo, lontane da tempo dalla Serie A ma ancora cariche di ambizioni, come evidenzia ancora Tullio Calzone del Corriere dello Sport.

La gara

Le motivazioni non mancano e si vede sin dai primi istanti. Il Bari prova ad aggredire, conquistando un corner dopo appena 27 secondi, ma le prime iniziative non producono effetti concreti. De Pieri riceve da Mané e tenta la conclusione, imprecisa. L’occasione più nitida del primo tempo capita però al Palermo: all’11’, su un’incursione di Augello, Segre serve Le Douaron che manca di poco il bersaglio. Al 23’ è Bani, su azione d’angolo, a sprecare incredibilmente davanti a Cerofolini, facendo masticare amaro Inzaghi.

Il Bari soffre l’impeto rosanero e si abbassa, mentre il Palermo continua a macinare gioco senza trovare subito il gol. Longo perde Rao e prova a riorganizzare la squadra inserendo Dickmann e avanzando Dorval, ma la sensazione è che il gol sia solo rimandato.

Ripresa

Nella seconda frazione il copione non cambia. Il Palermo insiste, il Bari prova a difendere il pareggio confidando in un episodio. Pohjanpalo cerca subito la soluzione dalla distanza, ma è solo il preludio al vantaggio. Al 56’ la combinazione Augello-Ceccaroni libera Le Douaron, che di testa batte Cerofolini. La reazione del Bari è generosa ma sterile. Poco dopo, Palumbo pesca ancora Pohjanpalo in area: colpo di testa implacabile e 2-0. Il sigillo finale arriva dal dischetto con Ranocchia, dopo il fallo di Cistana su Gyasi.

Come evidenziato ancora da Tullio Calzone del Corriere dello Sport, il successo consente al Palermo di agganciare il Monza al terzo posto, rilanciando con forza la corsa verso la promozione. Il messaggio è chiaro: c’è anche Inzaghi per la Serie A.

