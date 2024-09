Termina il match valevole per le qualificazioni agli Europei U21 tre Bulgaria e Polonia. Gli ospiti si aggiudicano la vittoria con un netto 1-3.

A sbloccare la gara è Tsenov al 20′ per la Bulgaria, prima della rete di Szmckak al 52′ per il pari della Polonia. Pienko al 56′ e Kuluzinsky al 78′ chiudono la pratia. Peda in campo per tutti e 90′ i minuti di gioco.